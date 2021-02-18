Подросток отравился выхлопными газами в Саратовской области

В Саратовской области 16-летний учащийся одного из местных техникумов отравился выхлопными газами.

Как сообщает издание riafan. ru, инцидент произошёл в гаражном кооперативе Заводского района.

"Выхлопные газы — источник повышенной опасности в замкнутом пространстве. Самое коварное, что они не привлекают внимания: мотор работает, все в порядке. В таких случаях, как правило, автолюбители занимаются ремонтом или что-то проверяют, для чего и заводят машину. Сейчас мороз, открывать дверь не хочется — вот результат. Хорошо, что не привело к большей трагедии", — цитирует издание источник в Службе спасения.

В настоящее время прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.