На мужчину в трамвае напали четверо человек с ножом в Москве

В центре Москвы четыре человека напали с ножом на мужчину в трамвае. Проводится проверка.

Как сообщает ТАСС, четыре человека с ножом напали на человека в трамвае и похитили его телефон. Сообщение о том, что в салоне трамвая дерутся пять человек и у одного из них нож, поступило в полицию накануне вечером.

"К прибывшим на место происшествия полицейским обратился молодой человек, который сообщил, что на него напали четыре человека с ножом и похитили телефон", - цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего проводится проверка.