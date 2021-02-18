В центре Москвы четыре человека напали с ножом на мужчину в трамвае. Проводится проверка.
Как сообщает ТАСС, четыре человека с ножом напали на человека в трамвае и похитили его телефон. Сообщение о том, что в салоне трамвая дерутся пять человек и у одного из них нож, поступило в полицию накануне вечером.
"К прибывшим на место происшествия полицейским обратился молодой человек, который сообщил, что на него напали четыре человека с ножом и похитили телефон", - цитирует агентство источник в правоохранительных органах.
По факту произошедшего проводится проверка.
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