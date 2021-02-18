В Подмосковье мужчина ограбил салон сотовой связи при помощи вешалки и пакета.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Звенигороде. Уроженец одной из стран ближнего зарубежья зашёл в салон и попросил менеджера показать ему смартфон. Затем, клиент стал угрожать продавцу предметом, завёрнутым в пакет. После этого грабитель похитил пять смартфонов и скрылся.
"При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали его при сбыте гаджетов на одном из рынков городского округа. У задержанного были обнаружены и изъяты четыре похищенных смартфона. Еще один он уже успел продать. В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник угрожал сотруднице магазина завернутой в пакет вешалкой для одежды. Сотрудники полиции обнаружили ее неподалеку от места происшествия", — цитирует агентство официального представителя МВД России Ирину Волк.
Задержанного поместили под стражу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Всебелорусское народное собрание завершилось без сенсаций и даже намёков на изменение ситуации. Хотя эксперты говорят: присоединение Белоруссии "на носу"...