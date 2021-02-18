Мужчина ограбил подмосковный салон связи с помощью вешалки и пакета

В Подмосковье мужчина ограбил салон сотовой связи при помощи вешалки и пакета.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Звенигороде. Уроженец одной из стран ближнего зарубежья зашёл в салон и попросил менеджера показать ему смартфон. Затем, клиент стал угрожать продавцу предметом, завёрнутым в пакет. После этого грабитель похитил пять смартфонов и скрылся.

"При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали его при сбыте гаджетов на одном из рынков городского округа. У задержанного были обнаружены и изъяты четыре похищенных смартфона. Еще один он уже успел продать. В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник угрожал сотруднице магазина завернутой в пакет вешалкой для одежды. Сотрудники полиции обнаружили ее неподалеку от места происшествия", — цитирует агентство официального представителя МВД России Ирину Волк.

Задержанного поместили под стражу.