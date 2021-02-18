На станции московского метро человек погиб, упав на рельсы перед пребывающим поездом.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошёл на станции "Дубровка".
"На станции отключалось напряжение контактного рельса, спасти жизнь пассажира не удалось", — приводит издание сообщение источника.
Отмечается, что в настоящее время неизвестны возраст и пол погибшего.
В московском департаменте транспорта подтвердили факт произошедшего. В ведомстве отметили, что из-за инцидента останавливалось движение на ветке, оно было восстановлено около 10:30 по местному времени.
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