Пассажир погиб, упав на рельсы на станции московского метро

На станции московского метро человек погиб, упав на рельсы перед пребывающим поездом.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошёл на станции "Дубровка".

"На станции отключалось напряжение контактного рельса, спасти жизнь пассажира не удалось", — приводит издание сообщение источника.

Отмечается, что в настоящее время неизвестны возраст и пол погибшего.

В московском департаменте транспорта подтвердили факт произошедшего. В ведомстве отметили, что из-за инцидента останавливалось движение на ветке, оно было восстановлено около 10:30 по местному времени.