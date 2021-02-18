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Мужчина открыл стрельбу по подросткам в трамвае в Магнитогорске

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Магнитогорске нетрезвый пассажир трамвая открыл стрельбу по подросткам из пневматического пистолета.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл накануне вечером. Двое подростков зашли в трамвай, при этом один из них сел напротив пьяного пассажира, а второй оплачивал проезд. После того, как юноша оплатил билет, мужчина поднялся и пошёл за ним в другой конец вагона. Затем пьяный пассажир стал угрожать парню пневматическим пистолетом, требуя выключить музыку. Второй подросток пытался успокоить мужчину.

В итоге в конфликт вмешалась кондуктор, которая увела мужчину в другой конец вагона, а подростки вышли из транспорта. Однако неугомонный пассажир успел произвести в их сторону несколько выстрелов.

Теперь в обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

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Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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