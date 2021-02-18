В Подмосковье пенсионерка убила знакомого отвёрткой во время застолья. Женщина созналась в содеянном.
Как сообщает РИА "Новости", по данным следствия, в Балашихе 62-летняя женщина распивала алкоголь в компании приятеля. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила собутыльника отвёрткой в шею и голову. От полученных травм мужчина скончался на месет.
В ходе допроса женщина признала свою вину. В ближайшее время ей определят меру пресечения и предъявят обвинение.
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