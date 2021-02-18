Солдат-срочник погиб в воинской части в Муроме

В подразделении инженерных войск в Муроме в результате несчастного случая погиб солдат-срочник.

Как сообщает издание zebra-tv.ru, трагедия произошла ночью 18 февраля. Армейская машина врезалась в ворота воинской части первой гвардейской инженерно-саперной бригады. Ворота упали на военнослужащего срочника, в результате чего молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью.

Отмечается, что в настоящее время следственные органы и прокуратура Владимирского гарнизона никак не прокомментировали происшествие.