В подразделении инженерных войск в Муроме в результате несчастного случая погиб солдат-срочник.
Как сообщает издание zebra-tv.ru, трагедия произошла ночью 18 февраля. Армейская машина врезалась в ворота воинской части первой гвардейской инженерно-саперной бригады. Ворота упали на военнослужащего срочника, в результате чего молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью.
Отмечается, что в настоящее время следственные органы и прокуратура Владимирского гарнизона никак не прокомментировали происшествие.
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