В Красноярске осудили мужчину, который выбросил кошку в мусоропровод с высоты седьмого этажа.
Как сообщает издание 1line. info, инцидент произошёл в феврале прошлого года в Железнодорожном районе города. Нетрезвый ранее судимый мужчина, сосед хозяйки животного, выбросил кошку в мусоропровод с седьмого этажа. При этом, питомец получил множественные увечья.
Вскоре мужчину задержали. Он объяснил свои действия неприязнью к животному.
"Рассмотрев материалы уголовного дела, мировой суд Железнодорожного района Красноярска вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно", — цитирует издание сообщение красноярской полиции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Звезда отечественного кино был госпитализирован из-за внезапного повышения температуры.