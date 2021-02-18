Мужчину, выбросившего кошку в мусоропровод, осудили в Красноярске

В Красноярске осудили мужчину, который выбросил кошку в мусоропровод с высоты седьмого этажа.

Как сообщает издание 1line. info, инцидент произошёл в феврале прошлого года в Железнодорожном районе города. Нетрезвый ранее судимый мужчина, сосед хозяйки животного, выбросил кошку в мусоропровод с седьмого этажа. При этом, питомец получил множественные увечья.

Вскоре мужчину задержали. Он объяснил свои действия неприязнью к животному.

"Рассмотрев материалы уголовного дела, мировой суд Железнодорожного района Красноярска вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно", — цитирует издание сообщение красноярской полиции.