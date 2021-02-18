Собака напала на шестилетнего ребёнка в Бурятии

В Бурятии шестилетний ребёнок стал жертвой нападения собаки. Расследованием происшествия занимается полиция.

Как сообщает издание arigus.tv, инцидент произошёл 16 февраля в Каменске Кабанского района. О произошедшем рассказали в местной группе в соцсетях.

В полицию о ЧП сообщили медики больницы, куда родители пострадавшего ребёнка обратились за помощью. Известно, что собака набросилась на мальчика во дворе многоквартирного дома. Местные жители рассказывают, что животное укусило ребёнка за лицо.

"На место выехали сотрудники полиции. Материалы проверки направлены в МО «Каменское» ГП для принятия правового решения", - приводит издание сообщение пресс-службы МВД Бурятии.