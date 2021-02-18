На Камчатке 17-летнего подростка подозревают в истязании девятилетнего ребёнка-инвалида.
Как сообщает издание amur. info, инцидент произошёл в Пенжинском районе. По версии следствия, подросток с 26 октября 2020 года по 3 февраля 2021 года бил ребёнка-инвалида детства, а также всячески издевался над ним.
Известно, что подозреваемый воспитывается в неполной семье и ранее состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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