В результате стрельбы у вокзала в Филадельфии были ранены семь человек. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Как сообщают "Известия", пострадавшим от 17 до 71 года. Старший из пострадавших получил ранения в живот и ноги, он находится в критическом состоянии. Состояние остальных раненных оценивается как стабильное.
Полицейские задержали подозреваемого, у него изъяли две единицы огнестрельного оружия. Не исключено, что стрелявших могло быть несколько. С места преступления изъяли 18 гильз.
В настоящее время ведётся расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.
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