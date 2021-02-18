Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Филадельфии

В результате стрельбы у вокзала в Филадельфии были ранены семь человек. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщают "Известия", пострадавшим от 17 до 71 года. Старший из пострадавших получил ранения в живот и ноги, он находится в критическом состоянии. Состояние остальных раненных оценивается как стабильное.

Полицейские задержали подозреваемого, у него изъяли две единицы огнестрельного оружия. Не исключено, что стрелявших могло быть несколько. С места преступления изъяли 18 гильз.

В настоящее время ведётся расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.