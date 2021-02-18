Полицейский спас от падения с высоты четырёхлетнюю девочку

В Амурской области полицейский спас от падения из окна четырёхлетнюю девочку, оставленную без присмотра.

Как сообщает издание amur. info, инцидент произошёл 12 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что в окне второго этажа одного из домов стоит маленький ребёнок. Очевидцы рассказали, что четырёхлетняя девочка бросает вниз игрушки и хочет выйти из квартиры.

На место выехал участковый, старшина полиции Михаил Зубрин, и сотрудники пожарной части. Полицейский забрался по пожарной лестнице к окну, установил контакт с ребёнком и уговорил девочку слезть с подоконника. После этого мужчина вошёл через окно в квартиру, одел ребёнка и, отыскав ключи, открыл дверь и передал девочку инспекторам по делам несовершеннолетних.

Позже выяснилось, что девочка проживает в квартире с отцом, которого привлекли к административной ответственности. Несмотря на это, в управление МВД пришло письмо с благодарностью в адрес участкового от отца девочки.