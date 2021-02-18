Спортсмена до смерти избили после победы над курсантом МВД Туркмении

В Туркмении молодого спортсмена до смерти избили после победы на соревнованиях над курсантом института МВД.

Как сообщает издание lenta. ru, спортсмен Сулейман Турсунбаев учился в седьмом классе спортивного интерната. Во время соревнований в Бахардене 14-летнему подростку намекнули, что он должен проиграть в схватке с курсантом института МВД. Однако, парень выиграл и стал чемпионом в своей весовой категории.

После того, как соревнования закончились, чемпиона и его тренера сильно избили. Мужчину оставили ан месте преступления, а спортсмена увезли в неизвестном направлении. Позже его обнаружили на одной из улиц, очевидцы вызвали скорую.

Мальчика доставили в одну из больниц Ашхабада, но там посоветовали отвезти спортсмена по месту жительства. В итоге, чемпион скончался через несколько дней в одной из районных больниц.