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Спортсмена до смерти избили после победы над курсантом МВД Туркмении

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Туркмении молодого спортсмена до смерти избили после победы на соревнованиях над курсантом института МВД.

Спортсмена до смерти избили после победы над курсантом МВД Туркмении

Как сообщает издание lenta. ru, спортсмен Сулейман Турсунбаев учился в седьмом классе спортивного интерната. Во время соревнований в Бахардене 14-летнему подростку намекнули, что он должен проиграть в схватке с курсантом института МВД. Однако, парень выиграл и стал чемпионом в своей весовой категории.

После того, как соревнования закончились, чемпиона и его тренера сильно избили. Мужчину оставили ан месте преступления, а спортсмена увезли в неизвестном направлении. Позже его обнаружили на одной из улиц, очевидцы вызвали скорую.

Мальчика доставили в одну из больниц Ашхабада, но там посоветовали отвезти спортсмена по месту жительства. В итоге, чемпион скончался через несколько дней в одной из районных больниц.

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Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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