Убийством закончилась потасовка молодых людей у новосибирского ВУЗа

В Новосибирске потасовка двух молодых людей у ворот местного ВУЗа закончилась убийством.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл днём 16 февраля у корпуса Новосибирского государственного технического университета. В ходе конфликта молодой человек ударил ножом 26-летнего оппонента, в результате чего последний скончался.

Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего, им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.

Мужчину, нанесшего смертельный удар ножом потерпевшему, задержали росгвардейцы.