В Новосибирске потасовка двух молодых людей у ворот местного ВУЗа закончилась убийством.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл днём 16 февраля у корпуса Новосибирского государственного технического университета. В ходе конфликта молодой человек ударил ножом 26-летнего оппонента, в результате чего последний скончался.
Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего, им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Мужчину, нанесшего смертельный удар ножом потерпевшему, задержали росгвардейцы.
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