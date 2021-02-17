В Красноярске с рельсов сошли 26 вагонов грузового поезда

В Красноярске сошли с рельсов 26 вагонов, гружёных углём. По данному факту проводится проверка.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в Курагинском районе вечером 16 февраля на перегоне Стофато — Джебь Красноярской железной дороги. С рельсов сошли 26 вагонов с углём. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате происшествия никто не пострадал.

По факту произошедшего Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.