Иностранца, готовившего теракт на акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, приговорили к 10 годам заключения.
Как сообщает издание business-gazeta.ru, мужчина, являющийся членом запрещённой в России террористической организации, научился по инструкциям в телеграм-канале изготавливать "коктейли Молотова". Зажигательные устройства иностранец планировал применить во время несанкционированной акции в поддержку Фургала. Задержали мужчину при перевозке средств поражения.
"1-й Восточный окружной военный суд признал Разикова С. Ф. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, из которых 3 года — в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима", — приводит издание сообщение пресс-службы регионального управления ФСБ.
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