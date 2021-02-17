Иностранца осудили за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

Иностранца, готовившего теракт на акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, приговорили к 10 годам заключения.

Как сообщает издание business-gazeta.ru, мужчина, являющийся членом запрещённой в России террористической организации, научился по инструкциям в телеграм-канале изготавливать "коктейли Молотова". Зажигательные устройства иностранец планировал применить во время несанкционированной акции в поддержку Фургала. Задержали мужчину при перевозке средств поражения.

"1-й Восточный окружной военный суд признал Разикова С. Ф. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, из которых 3 года — в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима", — приводит издание сообщение пресс-службы регионального управления ФСБ.