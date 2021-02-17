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Врачи спасли мужчину, пять раз за ночь пережившего клиническую смерть

Происшествия

В Москве медики спасли мужчину, который в течение одной ночи пережил пять клинических смертей.

Врачи спасли мужчину, пять раз за ночь пережившего клиническую смерть

Как сообщает РИА "Новости", 47-летний москвич почувствовал сильную боль в области сердца и вызвал медиков. Когда врачи прибыли домой к пациенту, у него наступила первая клиническая смерть. Фельдшеры реанимировали мужчину, однако по дороге в больницу его сердце останавливалось ещё дважды. Четвёртый раз пациент пережил клиническую смерть сразу по приезду в больницу, а в пятый раз сердце москвича остановилось уже на операционном столе.

"Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию: они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный тент", — цитирует агентство сообщение комплекса социального развития Москвы.

Отмечается, что в настоящее время пациент идёт на поправку.

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Автор: Максим Щегольков
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