Врачи спасли мужчину, пять раз за ночь пережившего клиническую смерть

В Москве медики спасли мужчину, который в течение одной ночи пережил пять клинических смертей.

Как сообщает РИА "Новости", 47-летний москвич почувствовал сильную боль в области сердца и вызвал медиков. Когда врачи прибыли домой к пациенту, у него наступила первая клиническая смерть. Фельдшеры реанимировали мужчину, однако по дороге в больницу его сердце останавливалось ещё дважды. Четвёртый раз пациент пережил клиническую смерть сразу по приезду в больницу, а в пятый раз сердце москвича остановилось уже на операционном столе.

"Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию: они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный тент", — цитирует агентство сообщение комплекса социального развития Москвы.

Отмечается, что в настоящее время пациент идёт на поправку.