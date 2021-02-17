В Новосибирске правоохранители проверяют информацию о том, что местный житель ударил своего несовершеннолетнего внука.
Как сообщает издание rbc. ru, инцидент произошёл в подъезде одного из домов в Ленинском районе города.
"Предварительно установлено, что телесные повреждения малолетнему нанес его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков", — цитирует издание сообщение регионального управления Следственного комитета.
В настоящее время по факту произошедшего следователи и прокуратура проводят проверку.
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