Дедушка избил собственного внука в Новосибирске

В Новосибирске правоохранители проверяют информацию о том, что местный житель ударил своего несовершеннолетнего внука.

Как сообщает издание rbc. ru, инцидент произошёл в подъезде одного из домов в Ленинском районе города.

"Предварительно установлено, что телесные повреждения малолетнему нанес его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков", — цитирует издание сообщение регионального управления Следственного комитета.

В настоящее время по факту произошедшего следователи и прокуратура проводят проверку.