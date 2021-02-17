Школьница выпала из окна 13 этажа и выжила в Москве

В Москве школьница выпала из окна 13 этажа, упала на автомобиль и осталась жива.

Как сообщает rbc. ru, инцидент произошёл в Марьино на улице Братиславской. Из окна 13 этажа выпала 14-летняя девочка. Школьница упала на автомобиль, но осталась жива. Медиков вызвал хозяин машины, на которую упал ребёнок. Девочку доставили в больницу санитарным вертолётом Московского авиационного центра.

По некоторым данным, после падения школьница оставалась в сознании, до приезда врачей её успокаивал хозяин машины.