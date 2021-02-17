Женщина погибла во время пожара на городском рынке в Волгограде

В Волгограде во время пожара на городском рынке погибла женщина, ещё несколько человек пострадали.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области, инцидент произошёл на рынке в Дзержинском районе города. Возгорание произошло в торговых павильонах, пожар распространился на площади двух тысяч квадратных метров. С территории рынка было эвакуировано 150 человек.

После ликвидации пожара под завалами обнаружили тело женщины. Также известно о трёх пострадавших.

По факту произошедшего проводится проверка.