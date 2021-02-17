В Волгограде во время пожара на городском рынке погибла женщина, ещё несколько человек пострадали.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области, инцидент произошёл на рынке в Дзержинском районе города. Возгорание произошло в торговых павильонах, пожар распространился на площади двух тысяч квадратных метров. С территории рынка было эвакуировано 150 человек.
После ликвидации пожара под завалами обнаружили тело женщины. Также известно о трёх пострадавших.
По факту произошедшего проводится проверка.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Министра иностранных дел Сергея Лаврова как будто подменили, из "белого и пушистого зайчика" он стал "ястребом".