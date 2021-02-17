Грейдер с водителем пропал в метель на Сахалине

На Сахалине в метель пропал грейдер с водителем. Мужчина был отправлен на расчистку автодороги.

Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл в Смирныховском районе. Водитель выехал на расчистку дороги в 5:00 16 февраля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, связи с ним нет. Предположительно, мужчина пропал между Первомайском и месторождением Окружным.

В район происшествия выдвинулся автомобиль МЧС повышенной проходимости. Кроме того, в поисках задействованы местные жители, у которых есть снегоходы.

Отмечается, что в месте происшествия идёт снег, сильный ветер, видимость составляет не более 100 метров.