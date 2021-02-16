Мужчина заживо похоронил пожилого отца в Омской области

В Омской области местный житель подозревается в убийстве собственного отца. Следствие полагает, что мужчина заживо похоронил пожилого родителя.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 13 февраля в Исилькульском районе. По версии следствия, 80-летний мужчина попросил у сына алкоголь, на что последний ответил отказом. Завязалась ссора, в ходе которой сын несколько раз ударил пожилого отца молотком по голове.

"Решив, что отец скончался, (сын) завернул (отца) в одеяло, вынес в огород и закопал. После этого подозреваемый сообщил родственникам, что отец скончался и он его похоронил. Обеспокоенные родственники вызвали сотрудников полиции", — цитирует агентство сообщение СУСК по Омской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. В отношении него решается вопрос о заключении под стражу.