В Омской области местный житель подозревается в убийстве собственного отца. Следствие полагает, что мужчина заживо похоронил пожилого родителя.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 13 февраля в Исилькульском районе. По версии следствия, 80-летний мужчина попросил у сына алкоголь, на что последний ответил отказом. Завязалась ссора, в ходе которой сын несколько раз ударил пожилого отца молотком по голове.
"Решив, что отец скончался, (сын) завернул (отца) в одеяло, вынес в огород и закопал. После этого подозреваемый сообщил родственникам, что отец скончался и он его похоронил. Обеспокоенные родственники вызвали сотрудников полиции", — цитирует агентство сообщение СУСК по Омской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. В отношении него решается вопрос о заключении под стражу.
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