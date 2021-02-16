В Арзамасе полицейские спасли похищенную ранее неоднократно судимым местным жителем школьницу.
Как сообщает издание "Свободная пресса", инцидент произошёл днём 15 февраля. По версии следствия, 42-летний мужчина напал на незнакомую девочку, приставил к её горлу нож и привёл в свою квартиру. Спустя некоторое время школьница смогла позвонить отцу и рассказать о произошедшем. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.
"В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий вечером того же дня злоумышленник был задержан, а девочка освобождена", — цитирует издание пресс-службу управление Следственного комитета по Нижегородской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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