Мужчина похитил девочку-подростка в Арзамасе

В Арзамасе полицейские спасли похищенную ранее неоднократно судимым местным жителем школьницу.

Как сообщает издание "Свободная пресса", инцидент произошёл днём 15 февраля. По версии следствия, 42-летний мужчина напал на незнакомую девочку, приставил к её горлу нож и привёл в свою квартиру. Спустя некоторое время школьница смогла позвонить отцу и рассказать о произошедшем. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

"В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий вечером того же дня злоумышленник был задержан, а девочка освобождена", — цитирует издание пресс-службу управление Следственного комитета по Нижегородской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.