Мужчина застрелил бывшую жену в торговом центре в Тульской области

В Тульской области мужчина застрелил бывшую жену в торговом центре. Женщина находилась на приёме у косметолога.

Как сообщает издание info24. ru, 42-летний житель Новомосковска пришёл в один из торговых центров города, обнаружил в одном из офисов бывшую супругу и выстрелил ей в голову из ружья. Женщина 42 лет скончалась на месте.

Правоохранители опросили свидетелей произошедшего, после чего им удалось оперативно задержать подозреваемого. По предварительным данным, мотивом убийства послужила ревность.