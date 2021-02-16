В Тульской области мужчина застрелил бывшую жену в торговом центре. Женщина находилась на приёме у косметолога.
Как сообщает издание info24. ru, 42-летний житель Новомосковска пришёл в один из торговых центров города, обнаружил в одном из офисов бывшую супругу и выстрелил ей в голову из ружья. Женщина 42 лет скончалась на месте.
Правоохранители опросили свидетелей произошедшего, после чего им удалось оперативно задержать подозреваемого. По предварительным данным, мотивом убийства послужила ревность.
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