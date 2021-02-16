Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки в Колпине.
Как сообщает издание piterskie-zametki. ru, девочку без признаков жизни обнаружили на детской площадке одного из домов. Известно, что дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".
Отмечается, что девочка воспитывалась в семье, характеризующейся положительно, была отличницей, посещала дополнительные занятия.
В настоящее время правоохранители проверяют, не состояла ли девочка в "группах смерти", а также иные версии произошедшего.
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