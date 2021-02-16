Тело 10-летней девочки обнаружили на детской площадке в Колпине

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки в Колпине.

Как сообщает издание piterskie-zametki. ru, девочку без признаков жизни обнаружили на детской площадке одного из домов. Известно, что дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".

Отмечается, что девочка воспитывалась в семье, характеризующейся положительно, была отличницей, посещала дополнительные занятия.

В настоящее время правоохранители проверяют, не состояла ли девочка в "группах смерти", а также иные версии произошедшего.