Чемпиона России по кикбоксингу арестовали за перестрелку в Москве

Чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева арестовали за перестрелку в "Москва-Сити".

Как сообщает издание ТАСС, Басманный суд столицы отправил спортсмена под стражу до 18 мая.

"Басманный суд Москвы постановил отправить Асадулаева, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"), на срок до 18 мая", — цитирует агентство сообщение суда.

Асадулаева подозревают в участии в перестрелке в башне "Око" в 2017 году. После этого чемпион несколько лет скрывался от следственных органов.