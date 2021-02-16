Чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева арестовали за перестрелку в "Москва-Сити".
Как сообщает издание ТАСС, Басманный суд столицы отправил спортсмена под стражу до 18 мая.
"Басманный суд Москвы постановил отправить Асадулаева, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"), на срок до 18 мая", — цитирует агентство сообщение суда.
Асадулаева подозревают в участии в перестрелке в башне "Око" в 2017 году. После этого чемпион несколько лет скрывался от следственных органов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.