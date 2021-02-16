На газопроводе в Луганске произошёл взрыв и возгорание

На газораспределительном узле в Луганске произошёл взрыв, за которым последовало возгорание.

Как сообщает rbc. ru, инцидент произошёл в районе Малая Вергунка.

"Произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице 2-я Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров", — цитирует издание МЧС самопровозглашённой ЛНР.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. Пожар ликвидировали без отключения потребителей от системы подачи газа.