В результате крушения вертолёта в районе Виргинских островов в США погибли четыре человека.
Как сообщает ТАСС, о крушении винтокрылой машины на западной оконечности острова Сент-Томас сообщил телеканал АВС. Экстренные службы получили сигнал о крушении около 15:14 по местному времени (16 февраля 00:14 мск).
На месте катастрофы были обнаружены тела четырёх погибших. В настоящее время нет информации о личности погибших, а также принадлежности вертолёта. Кроме того, не известны и возможные причины крушения машины.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.