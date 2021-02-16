Четыре человека погибли в результате крушения вертолёта в США

В результате крушения вертолёта в районе Виргинских островов в США погибли четыре человека.

Как сообщает ТАСС, о крушении винтокрылой машины на западной оконечности острова Сент-Томас сообщил телеканал АВС. Экстренные службы получили сигнал о крушении около 15:14 по местному времени (16 февраля 00:14 мск).

На месте катастрофы были обнаружены тела четырёх погибших. В настоящее время нет информации о личности погибших, а также принадлежности вертолёта. Кроме того, не известны и возможные причины крушения машины.