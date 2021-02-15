Граждане Грузии напали на украинцев в польском Серакуве, об этом сообщает местное издание Naszemiasto.
"Четверо взрослых мужчин напали на группу из трех других взрослых мужчин, используя для этого острые инструменты, вероятно, ножи.
До сих пор неясно, что стало мотивом нападения. Однако все указывает на то, что мужчины сводили счеты между собой на национальной почве", - говорится в сообщении.
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