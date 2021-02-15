На Турцию обрушился мощный снегопад

Сильнейший снегопад обрушился на центральную часть Турции, передает корреспондент РИА Новости.

Погодные условия существенно осложнили жизнь в регионе: затруднено движение автотранспорта, участились случаи ДТП. В Стамбуле временно отменены занятия в учебных заведениях, прервано паромное сообщение через Босфор.

По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться до пяти дней.