Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале

Неподалёку от столицы Гватемалы началось интенсивное извержение вулкана Фуэго.

Как сообщают "Известия", вулкан расположен в 50 километрах от столицы республики. В настоящее время потоки лавы достигают 1,3 километра в длину, а столб пепла рассеивается на расстоянии пяти километров. Отмечается, что на данный момент информации об эвакуации граждан из района извержения не поступало.

Издание со ссылкой на сообщение Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии отмечает, что активность вулкана возросла в последние часы и оценивается как высокая.