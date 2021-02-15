Стая бездомных собак набросилась на ребёнка в Иркутске

В Иркутске на школьницу набросилась стая бездомных собак. Ребёнка спас случайный свидетель происшествия.

Как сообщает издание runews24. ru, инцидент произошёл 12 февраля на окраине посёлка Авиастроителей. Школьница шла домой, когда на неё набросились бродячие животные. Происходящее увидел проезжавший мимо автомобилист. Мужчина на небольшой скорости въехал в стаю собак, после чего псы убежали. Мужчина и его супруга посадили девочку в автомобиль и довезли её до дома. Отмечается, что ребёнок был сильно напуган.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета проводит проверку.