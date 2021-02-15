В Челябинске трамвай протащил по земле зажатого в дверях мужчину

В Челябинске зажатого дверями трамвая пассажира общественный транспорт несколько метров протащил по земле.

Как сообщает сайт телеканала "Царьград", инцидент произошёл неподалёку от Монтажного колледжа. Известно, что пассажир выходил из трамвая и в этот момент его зажала дверями. В таком положении транспорт протащил мужчину по земле несколько метров., ока водитель не обратил внимание на застрявшего человека.

В челябинском горэлектротрансе сообщили, что о пострадавшем пассажире ничего неизвестно, так как после происшествия он просто встал и ушёл. Тем не менее, водителя трамвая сняли с рейса и отправили на переобучение.