Украинец сознался в убийстве отчима, чтобы у его дома расчистили снег

На Украине мужчина сознался в убийстве родственника, чтобы у его дома расчистили снег.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл ы Черниговской области. Житель села Грибовая Рудня 34-х лет позвонил в полицию и сообщил, что ударил ножом своего отчима. Помимо этого, звонивший попросил прислать спецтехнику для очистки снега, так как к его дому невозможно проехать из-за сугробов.

"Когда на место вызова прибыла группа патрульных полицейских, оказалось, что мужчине, который заявил об убийстве в полицию, просто не понравилось, что возле его дома не почищен снег", — приводит телеканал сообщение полиции.

В итоге, украинца ожидает штраф за ложное сообщение о преступлении.