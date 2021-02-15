На Украине мужчина сознался в убийстве родственника, чтобы у его дома расчистили снег.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл ы Черниговской области. Житель села Грибовая Рудня 34-х лет позвонил в полицию и сообщил, что ударил ножом своего отчима. Помимо этого, звонивший попросил прислать спецтехнику для очистки снега, так как к его дому невозможно проехать из-за сугробов.
"Когда на место вызова прибыла группа патрульных полицейских, оказалось, что мужчине, который заявил об убийстве в полицию, просто не понравилось, что возле его дома не почищен снег", — приводит телеканал сообщение полиции.
В итоге, украинца ожидает штраф за ложное сообщение о преступлении.
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