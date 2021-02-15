Операцию по спасению сорвавшегося с горы мужчины проводят на Колыме

В Магаданской области проводится операцию по спасению мужчины, который сорвался с обрыва во время восхождения в горы.

Как сообщает издание regnum. ru, сообщение о падении мужчины поступило спасателям 14 февраля. Известно, что пострадавший сорвался с обрыва во время восхождения на гору Армань в Ольском районе. Ночью поднять мужчину не удалось, поэтому операция продолжилась днём.

Для оказания помощи пострадавшему направлен вертолёт Ми-8 со спасателями и медиками. В спасательной операции принимают участие 34 человека, задействованы 14 единиц техники.