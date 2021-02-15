Юрист Соловьёв объяснил, за что убили террориста в приморской колонии

Заслуженный юрист Иван Соловьёв рассказал, за что в приморской колонии могли убить организатора терактов.

Как сообщает "Общественная служба новостей", по мнению юриста, осужденного за организацию терактов в 1999 году в Москве Халида Хугуева могли убить за попытки вербовать заключённых в ряды боевиков.

"Те, кто совершают теракты, мягко говоря, не жалуют там. Потому что это люди, которые посягают на жизнь простых граждан, женщин, детей. Несмотря на всю маргинально-криминальную сущность, у преступников есть свои законы по отношению к простым людям. Необязательно причина была внутри самого ФСИНа или оперчасти колонии. За такими товарищами, которые отбывают за совершение теракта — за ними особый контроль. Они умудряются часто ещё и в колонии навербовать себе людей, организовывать ячейки. Я очень хочу верить, что никакие коррупционные составляющие и внутренняя совесть не позволят сотрудникам колонии закрывать глаза на это. Скорее всего конфликт был из-за криминологической особенности личности и из-за специфичности преступления. Честно говоря, я не удивлён. Но это не вина ФСИН", — приводит ОСН слова Соловьёва.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в приморской колонии осужденного за терроризм мужчину обнаружили без признаков жизни.