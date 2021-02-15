В Вашингтоне неподалёку от Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом президенту США Джо Байдену.
Как сообщает издание regnum. ru, 66-летнюю даму задержали, когда она пыталась попасть на территорию резиденции американского президента через КПП. Женщина говорила, что у неё есть письмо для Байдена.
Позже рядом с Белым домом обнаружили автомобиль задержанной, в котором находился сопровождавший её мужчина с пневматическим оружием. Кроме того, в машине правоохранителями был найден заряженныё пистолет. Полицейские передали задержанную Секретной службе США.
Корейские учёные определили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.