Землетрясение произошло неподалёку от водохранилища в Кузбассе

В Кемеровской области неподалёку от местного водохранилища было зафиксировано землетрясение.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в 24 километрах северо-восточнее города Белова. Как отмечает издание vashgorod. ru, судя по координатам, эпицентр находился неподалёку от Беловского водохранилища.

Землетрясение произошло ночью, его магнитуда составила 2,3.

Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН сообщает, что сейсмоактивность в Кемеровской области связана с горными работами в регионе.