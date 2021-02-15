В Кемеровской области неподалёку от местного водохранилища было зафиксировано землетрясение.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в 24 километрах северо-восточнее города Белова. Как отмечает издание vashgorod. ru, судя по координатам, эпицентр находился неподалёку от Беловского водохранилища.
Землетрясение произошло ночью, его магнитуда составила 2,3.
Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН сообщает, что сейсмоактивность в Кемеровской области связана с горными работами в регионе.
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