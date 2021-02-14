Больные коронавирусом школьницы сбежали из больницы в Санкт-Петербурге

Из одной из больниц Санкт-Петербурга сбежали две школьницы, находившиеся там на лечении от коронавируса, сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

"Несовершеннолетние 14 и 15 лет находились в Детской городской больнице №5 до результатов тестов на COVID-19. Подростки из неблагополучных семей. Находясь в больнице, нарушали режим, после попытки покурить в инфекционном боксе и предупреждения, сбежали через окно", - сказано в сообщении.

По словам родителей, на данный момент одна из девочек находится дома, вторая - у друзей.