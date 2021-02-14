Датчик неисправности двигателя сработал на военном Ту-142

Во время полета на военном самолёте Ту-142 сработал датчик неисправности двигателя. Командиру судна удалось благополучно совершить посадку в Вологодской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.