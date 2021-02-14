Во время полета на военном самолёте Ту-142 сработал датчик неисправности двигателя. Командиру судна удалось благополучно совершить посадку в Вологодской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
"В ходе выполнения планового полета самолета Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета в Вологодской области", — сказано в сообщении.
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