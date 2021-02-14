В японской префектуре Фукусима произошло повторное землетрясение

В воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,2 в японской префектуре Фукусима.

Примечательно, что это уже второе землетрясение за последние два дня. На данный момент угрозы цунами нет. Толчки были зафиксированы в 10.31 по московскому времени. Очаг толчков залегал на глубине более 50 километров и находился под водой.

В результате землетрясения пострадали 144 человека. О жертвах пока не сообщалось.