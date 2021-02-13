На трассе под Симферополем из-за непогоды произошло ДТП с участием 30 автомобилей — сообщили представители ГИБДД Крыма.

"В Симферопольском районе на автодороге граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", — рассказали в пресс-службе МВД по республике Крым.