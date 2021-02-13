Виноваты соцсети: жительница Австралии случайно утопила дочь

Жительница Австралии купала в раковине семимесячную дочь и не побоялась оставить малышку одну, чтобы проверить социальные сети.

Примечательно, что мать несколько раз покидала своего ребёнка. После одного из таких уходов женщина обнаружила, что её дочь посинела и не подаёт признаков жизни. Она вызвала врачей, однако медики лишь констатировали смерть ребёнка от утопления.

Австралийке предъявили обвинения в убийстве по неосторожности и отпустили под залог.