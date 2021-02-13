В Краснодаре из-за снегопада сел самолёт, летевший в Симферополь

Самолёт "Аэрофлота", совершавший рейс из Москвы в Симферополь, был вынужден совершить посадку в Краснодаре из-за сильного снегопада.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта кубанской столицы.

"В Краснодар на запасной аэродром по метеоусловиям аэропорта Симферополь (снегопад, очистка взлётно-посадочной полосы) прибыл рейс СУ1636 (Шереметьево — Симферополь, авиакомпания "Аэрофлот", А320). Посадка произошла в 10.41 мск", — сказано в сообщении.

На борту самолёта находилось 133 пассажира. Им обеспечат вылет в Симферополь приблизительно в 14:00.