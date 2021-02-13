В подмосковном Щёлково сдулась конструкция теннисного корта, людей внутри нет. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.
Примечательно, что изначально в пресс-службе сообщили об обрушении конструкций в торговом центре, однако позже это сообщение было удалено.
"Воздушно-опорное сооружение теннисного корта. Из-за утечки воздуха идёт сдувание надувной конструкции, людей внутри нет", — утверждают в МЧС.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.