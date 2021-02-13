На севере Москвы горит автобус

Пассажирский автобус загорелся в субботу в Москве на Ботанической улице. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

По информации ведомства, возгорание произошло из-за короткого замыкания в проводке транспортного средства. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, пострадавших нет.