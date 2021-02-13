Пассажирский автобус загорелся в субботу в Москве на Ботанической улице. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
По информации ведомства, возгорание произошло из-за короткого замыкания в проводке транспортного средства. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, пострадавших нет.
"На Ботанической улице, 35с12 загорелся автобус перевозчика "Альфа Грант"… По предварительным данным, пострадавших нет", — сказано в Telegram-канале дептранспорта.
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