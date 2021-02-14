На Украине стоматолог душила детей и угрожала им бормашиной

На Украине стоматолог издевалась над детьми во время приёмов. Женщина душила их и угрожала бормашиной.

Как сообщает издание nation-news.ru, инцидент произошёл в городе Ровно. Кадры жестокого обращения медика с юными пациентами попали на записи камеры, установленной в кабинете.

В частности, на записи видно, как стоматолог и её ассистентка силой удерживают ребёнка в кресле. Когда пациент стал сопротивляться, его ударили головой о стул.

Кроме того, на видео попал ещё один подобный эпизод: женщина душила ребёнка и угрожала ему бормашиной.

Теперь в обстоятельствах произошедшего будет разбираться полиция.