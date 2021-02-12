Пятиклассник скончался после урока физкультуры в Ростовской области

В Ростовской области ученик пятого класса одной из местных школ скончался после урока физкультуры.

Как сообщает vesti.ru, трагедия произошла в Верхнедонском районе. По информации регионального управления Следственного комитета , 12-летний мальчик во время урока зацепился за физкультурную сетку, после чего упал и ударился головой об пол. Вечером того же дня ребёнку стало плохо, его госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти подростка не удалось.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.