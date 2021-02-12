На Украине мужчина погиб после взрыва на детской площадке

Украинская полиция проверяет обстоятельства взрыва на детской площадке, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл 12 февраля в Соломенском районе Киева.

"На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи", — цитирует издание сообщение Нацполиции.

На месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту.