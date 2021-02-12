На Алтае женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры, пытаясь спастись

В Барнауле местная жительница выпала из окна 12 этажа, спасаясь от пожара. Женщина погибла на месте происшествия.

Как сообщает издание vesti22. tv, возгорание произошло в одной из квартир на 12 этаже. На площади 12 квадратных метров горели личные вещи хозяйки жилища. Дым распространился и на другие квартиры, спасателям пришлось эвакуировать из дома 11 человек.

Охваченная огнём квартира была заперта изнутри. Женщина не смогла выбраться на лестничную клетку и решила выпрыгнуть из окна, спасаясь от пламени. Она скончалась на месте от полученных травм.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.